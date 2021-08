Spalletti attenderà il responso medico su Zielinski

Contro il Genoa non solo sarà assente per squalifica Osimhen, in attesa di capire se sarà solo una o oltre, ma rischia di non poter contare su Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è uscito dal campo oltre la mezz’ora della sfida contro il Venezia. Il primo responso è trauma contusivo alla coscia destra, subito nel contrasto contro Caldara. Fosse confermato, certamente sarebbe out contro i liguri, ma ce la farebbe per la Juventus.

