SERIE A FEMMINILE – F. Imprezzabile (centr. Napoli): “L’Inter? L’affronteremo senza alcun timore”

Nel corso del Tg3 della Campania di ieri sera, è intervenuta il neo acquisto del Napoli femminile Francesca Imprezzabile sul momento della squadra allenata da coach Pistolesi. “Il messaggio a favore delle ragazze afgane? Per noi era a livello di comunicazione molto importante, perchè è giusto che ognuno di loro siano libere di vivere la loro vita. Sul piano tecnico dico che cercheremo di scendere in campo per fare meglio della passata stagione. Sappiamo che non sarà semplice, ma siamo motivati e cercheremo di ottenere il massimo. L’esordio contro l’Inter? Le affronteremo senza alcun timore, vogliamo iniziare al meglio il campionato e punteremo a regalare ai nostri tifosi un risultato e dare a loro tante soddisfazioni”.

