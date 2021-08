Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, Pinamonti ha esordito in Serie A proprio contro l’Empoli il 12 febbraio 2017. Nella stagione 2018-2019 ha gioca in prestito al Frosinone , sempre in Serie A, collezionando 5 gol e 3 assist in 27 presenze di campionato.

L’anno seguente ha giocato con il Genoa: 5 gol in campionato e 2 in Coppa Italia, il suo bottino in rossoblù. Nella passata stagione è rimasto nella rosa dell’Inter che ha vinto lo scudetto con Conte in panchina, realizzando 1 gol contro la Samp nelle 8 occasioni in cui è stato impiegato in campionato.