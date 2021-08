Senesi si allontana dal Napoli: guai muscolari per lui

Senesi è stato a lungo obiettivo del Napoli in queste ultime settimane. Ora che è cominciato il campionato, anche in Olanda, le strade sembrano separarsi. Non per questioni economiche o altri movimenti di mercato, ma semplicemente perchè sono subentrate noie muscolari per il centrale difensivo del Feyenoord. La sua seconda giornata è durata solo otto minuti. Un infortunio muscolare che rischia di complicare il suo avvio di stagione e, di conseguenza, anche l’eventuale mercato: nella gara contro i G.A. Eagles in Eredivisie, Senesi ha lasciato il campo dopo pochi minuti a causa di un risentimento che l’ha messo subito ko. L’argentino potrebbe restare ai box per alcune settimane e, a questo punto, difficilmente si muoverà dall’Olanda.

Fonte: ilmattino.it