Secondo quanto riporta l’Equipe, noto giornale francese, la scelta di restare in panchina contro l’Udinese, da parte di CR7, non è casuale. Infatti sembra che il portoghese abbia chiamato il Manchester City per convincerli ad abbandonare Kane. Nella trattativa per CR7 potrebbe essere inserito, nel caso, anche Gabriel Jesus, che sarebbe un ottimo acquisto per i bianconeri.