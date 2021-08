Red List – Premier e Liga non lasceranno partire i nazionali

Mancano pochissimi giorni alla prima pausa delle nazionali di questa stagione e i club di Premier League hanno comunicato che non lasceranno partire i giocatori appartenenti ai Paesi inseriti nella “Red-List”, la lista dei luoghi considerati a maggior rischio Covid. Il comunicato è stato pubblicato dalla lega inglese: “I club della Premier League hanno deciso oggi, con riluttanza ma all’unanimità, di non rilasciare giocatori per le partite internazionali giocate nei Paesi della lista rossa per il prossimo mese”. “La decisione dei club, fortemente sostenuta dalla lega, si applicherà a quasi 60 giocatori di 19 club della Premier League che dovrebbero viaggiare in 26 Paesi della lista rossa nella finestra internazionale di settembre” si legge sul sito della Premier League. A tale decisione si unisce anche la Liga spagnola