Prossimo avversario degli azzurri – Il punto sul mercato del Genoa

Non solo Lammers, che sembra ormai essere davvero ad un passo, ma anche altro. Il Genoa sta lavorando anche a Felipe Caicedo. I rossoblù hanno un accordo con la Lazio e attendono una risposta finale da parte del giocatore. Sempre con la i biancocelesti c’è un’intesa per Fares, ma qui il Genoa dovrà trovare l’accordo con il calciatore. Inoltre, proprio in arrivo dal prossimo avversario, il Napoli, appunto, un tassello per la difesa ligure: arriva lo svincolato Nikola Maksimovic. Con il difensore serbo c’è l’accordo sulla base di un contratto quadriennale.

Fonte: gianlucadimarzio.com