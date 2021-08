Orsi, allenatore: “Amrabat? Mi piace ma è un po’ discontinuo”

Su Radio Marte, è intervenuto Nando Orsi, allenatore, ecco le sue parole: “Lazio? Sarri ha messo subito Luis Alberto fuori, la squadra ovviamente è diversa, i movimenti si sono visti. Può fare abbastanza questa squadra, gli allenatori saranno i principali artefici, parlo ovviamente di Spalletti, Sarri, Mourinho o Allegri. Il mercato non è roboante. Amrabat? Mi piace ma a Firenze è andata un po’ così. Ha dinamismo, piede, forse è un po’ discontinuo. Secondo me però è un giocatore che darebbe più qualità. Poi non so se a Spalletti serve quello o il frangiflutti. Non colma le lacune in tal senso ma darà qualità diverse. Koulibaly-Juan Jesus? Direi più in coppia con Rrahmani, Jesus sta lì per fare la riserva. Lui alla Roma ha fatto male però io penso che nei 4 ci può stare, non è costato niente e c’è crisi ma era una chance. Se deve fare 10 partite, con Spalletti che gli dà fiducia e un ambiente nuovo, ci può stare. Alla fine è anche una questione mentale: quanti giocatori abbiamo visto giocare male e poi emergere ricevendo fiducia? Non è un acquisto a caso ma ovvio che non farà il titolare. Osimhen? I giocatori lo sanno che ormai succedono queste cose, non si può più fare perché ti vedono. Quel fallo, anche se veniale, non va fatto. Insigne? Lui è cambiato, anche come atteggiamento. Mi sembra un giocatore più responsabile e questo mette in evidenza le sue qualità. Poi con Spalletti che gli darà responsabilità, coccole e incenso può dar tanto, speriamo che il Napoli non faccia l’errore di darlo via”.