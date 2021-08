Onofri, allenatore: “Il Napoli nei 12-13 giocatori è pari a Juve e Inter”

Su Radio Marte, è intervenuto Claudio Onofri, allenatore, ecco le sue parole: “Genoa? Il motivo dominante è la possibile cessione, con l’Inter non c’è stata una bella partita. Non so se Ballardini volesse effettivamente dimettersi, io credo che lui abbia fatto sempre un grandissimo lavoro nel Genoa e se ci fosse stato un rifiuto da parte delle dimissioni l’atto è stato importante, altrimenti si ricomincia con l’iter dele ultime 2-3 stagioni, in cui dopo un periodo non buono si cambiava subito l’allenatore, sono arrivati a decine negli ultimi anni. Bisogna rimettere in sesto la squadra con qualche acquisto perché la rosa al momento non è adeguata al campionato italiano. Ho visto Venezia e Salernitana, hanno perso ma c’è stato un altro tipo di atteggiamento. Bisogna ripristinare la caratura altrimenti si va a piombo. Napoli? Ho spesso dichiarato che l’anno scorso poteva fare meglio, con tutto il rispetto per Gattuso. Magari non ha la rosa di Inter o Juventus ma nei primi 12-13 giocatori si appiana tranquillamente a questi club. Il Napoli può fare molto bene, ho visto l’ultima gara”.