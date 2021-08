Luperto ad Empoli: “Sento la fiducia e voglio ripagarla!”

“Sono molto contento di essere tornato, ho sentito molta fiducia intorno a me e non ho esitato a dire sì all’offerta dell’Empoli. Andreazzoli mi voleva fortemente, questo è stato fondamentale per la mia scelta di tornare. Voglio ripagare la figura dell’ambiente”. Queste le prime parole di Sebastiano Luperto, giocatore del Napoli arrivato ad Empoli, e che si è presentato ai tifosi toscani in conferenza stampa. Reduce da un’esperienza molto formativa a Crotone, il difensore centrale dice di avere la giusta “esperienza da mettere in campo per raggiungere la salvezza”. L’obiettivo della squadra toscana è quello di restare ancora in Serie A. Come riuscirci? “Dobbiamo essere bravi a non esaltarsi nelle vittorie così come non dobbiamo deprimersi nelle sconfitte. Dobbiamo essere quadrati”, ha affermato Luperto. L’Empoli è atteso dalla Juventus per la seconda di campionato: “A Torino bisogna andare per fare risultato, bisogna fare un gol in più di loro”. Scherza così il difensore ex Napoli che poi torna serio: “Hanno grandi campioni, ma cercheremo di non snaturarci”.