La Juventus “falcidiata” dalla nazionale, in 7 rischiano Napoli/Juve al Maradona

Così come riporta TNN.

La Stampa nell’edizione odierna pone i riflettori su Paulo Dybala. Dopo aver riconquistato la Juventus al debutto in campionato ed in attesa di firmare il rinnovo di contratto, la Joya non nasconde la gioia per il ritorno nell’Argentina a quasi due anni di distanza dall’ultima volta. Il problema però è che l’Albiceleste giocherà le prossime partite il 3, il 5 e il 10 settembre e lui rischia così di non prendere parte a Napoli-Juventus che si disputerà sabato 11 o domenica 12. Un enorme guaio per i bianconeri che potrebbero dover rinunciare anche a Danilo, Alex Sandro, Cuadrado, Bentancur e McKennie.