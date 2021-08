La Fiorentina su un vecchio pallino del Napoli potrebbe liberare Amrabat

Spunta l’idea Amrabat della Fiorentina, un centrocampista che il Napoli seguiva già ai tempi del Verona nella fase in cui venne acquistato Rrahmani. Operazione da considerare non semplice perché bisogna capire se il club viola è disposto a cederlo e poi perché ci sarebbe da ragionare sui costi del prestito e dell’ingaggio. Una situazione, comunque, da monitorare perché intanto la Fiorentina si è lanciata su Torreira, centrocampista uruguaiano dell’Arsenal: Amrabat è seguito dal Napoli e anche da altri club in Italia e in Premier League. Fonte: Il Mattino