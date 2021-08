Insigne, nonostante il contratto, ha solo un pensiero in testa

Il Napoli e Lorenzo Insigne, una questione che probabilmente, durerà un anno, ma senza rinnovo. I colpi di scena con De Laurentiis alla presidenza, non vanno mai sottovalutati, anzi, ma ad oggi nono sono previsti contatti, almeno fino al 31 Agosto. Nel frattempo il capitano degli azzurri, come riporta il Mattino, ha solo i colori sociali in testa, ha voglia di dare il suo contributo alla squadra e al club stesso. Il rigore, prima sbagliato, ma poi trasformato alla seconda occasione, dimostra il carattere e lo spessore del numero 10 dell’Italia. Prima il Napoli e portarlo più in alto possibile, poi sarà addio a meno di colpi di scena.

La Redazione