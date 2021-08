In attesa di Amrabat, il Napoli blocca la cessione di un ex Primavera

Il mercato del Napoli in entrata cercherà un acuto con il centrocampista e certamente le idee al d.s. Giuntoli non mancano. L’idea o il sogno Pjanic resterà tale, visto che l’ingaggio del giocatore è nettamente fuori portata, perciò si torna ad una vecchia fiamma estiva. Si tratta di Sofian Amrabat ex Hellas Verona, attualmente alla Fiorentina. Il calciatore marocchino doveva andare all’Atalanta, ma dopo la questione Zappacosta, difficilmente i due club si parleranno. La società azzurra ci sta pensando, ma sempre con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nel frattempo, come riporta il Corriere dello Sport, è bloccata la cessione di Gaetano alla Cremonese, tra l’altro il ragazzo di Cimitile, bene si è comportato contro il Venezia a gara in corso. Prima il mediano e poi il prestito del classe 2000.

La Redazione