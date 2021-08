Il Napoli ha preso una decisione su Osimhen. La reazione del ragazzo con la squadra

Il Napoli oggi ha saputo il destino di Osimhen da parte del Giudice Sportivo Mastandrea, ovvero il nigeriano salterà le sfide contro Genoa e alla ripresa in casa contro la Juventus. Il club azzurro ha già fatto sapere che farà ricorso per ridurre ad una la giornata di squalifica. Nel frattempo non multerà il ragazzo, come riporta Repubblica on line, il nigeriano al campo si è scusato con la squadra per l’errore commesso che ha lasciato gli azzurri in dieci contro il Venezia.

La Redazione