Giuntoli prepara un’operazione a sorpresa come Juan Jesus? Tre nomi non decollano ancora, quindi…

Il direttore sportivo Giuntoli sta lavorando, intanto, sull’ultimo colpo in entrata che riguarda un mediano, un centrocampista che sappia recuperare palloni, un elemento di quantità: operazione da chiudere in prestito.

Altri profili seguiti quest’estate dal Napoli sono quelli di Berge dello Sheffield United, Thorsby della Sampdoria, Vecino dell’Inter operazioni però che finora non sono riuscite a decollare. Potrebbe spuntare fuori un nome a sorpresa con un’operazione lampo, come è stata quella di Juan Jesus, ex difensore di Roma e Inter, che Spalletti conosceva bene e sarà un jolly difensivo utilizzabile sia da difensore centrale che da terzino sinistro. Per chiudersi l’operazione in maniera positiva (in prestito) ci dovrà essere convergenza tra i club e con le richieste dei calciatori e le proposte d’ingaggio. Fonte: Il Mattino