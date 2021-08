Gaetano in uscita? Tra lui e Machach, Spalletti sceglierebbe il secondo da prestare

In uscita c’è Gaetano, discorso molto avanzato di un prestito alla Cremonese, squadra di B con la quale giocò anche l’anno scorso. Ma la situazione per il momento è in stand by in attesa che venga chiusa l’operazione in entrata di un altro centrocampista, altrimenti con l’infortunio di Demme il tecnico di Spalletti si ritroverebbe soltanto con cinque centrocampisti di ruolo, compreso il giovane Palmiero. Gaetano è stato impiegato dal tecnico nel finale di partita al posto dello spagnolo Fabian Ruiz. In uscita c’è Machach, anche lui protagonista nelle amichevoli estive con i due gol messi a segno contro Bayern Monaco e Wisla Cracovia: in questi ultimi giorni di mercato potrebbe prospettarsi per lui qualche situazione in prestito. L’ultima operazione chiusa in uscita è stato il passaggio di Zedadka allo Charleroi.

Fonte: Il Mattino