E’ bosniaco e gioca in Svezia il nome nuovo se dovesse partire Manolas

Resta in piedi il discorso con l’Olympiakos per Manolas, una soluzione che sarebbe di gradimento al difensore greco, ma non si sono registrati passi in avanti e ci saranno da attendere eventuali novità. Alla chiusura del mercato mancano otto giorni e resta tutto aperto e quella di Manolas sarà una delle situazioni da tenere sotto osservazione. Intanto l’ex giallorosso ha giocato contro il Venezia in coppia con Koulibaly fornendo una buona prova: con l’uscita di Luperto e l’arrivo di Juan Jesus sono quattro i centrali in organico. Un’eventuale partenza di Manolas in questi ultimi giorni di mercato presupporrebbe poi l’acquisto di un altro difensore centrale in prestito, una possibile idea potrebbe essere quella di Ahmedhodzic, bosniaco del Malmoe che è seguito anche da Atalanta e Lazio, nome che si aggiunge a quelli dei giorni scorsi di Rugani della Juve e Mustafi (difensore tedesco svincolato), situazioni che poi però non sono mai realmente partite. Fonte. Il Mattino