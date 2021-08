Difesa granata, spunta l’idea Manolas: il Torino ci prova

L’ultima idea per la difesa del Torino conduce a Kostas Manolas del Napoli. Come scrive La Gazzetta dello Sport, ieri Vagnati ha sondato la disponibilità del greco, attraverso il suo entourage, per abbracciare il progetto tecnico granata. Le parti si sono prese un po’ di tempo, con la promessa di aggiornarsi fra un paio di giorno. Il difensore, per altri media, invece, sembra aver dato una sorta di parola all’ Olimpiakos per un ritorno a “casa”. Staremo a vedere.