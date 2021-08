Da oggi Spalletti cercherà le alternative offensive in attesa del Genoa

In attesa che oggi ci sia la sentenza su Osimhen, a livello di squalifica, mister Spalletti con il ritorno a Castel Volturno, comincerà a provare schemi o trovare soluzioni tattiche al Genoa. In vista della gara contro i liguri, secondo il CdS, probabilmente si passerà ad un giocatore rapido o imprevedibile, tipo Insigne o in alternativa Lozano, come falso nueve. L’alternativa sarebbe Petagna che come caratteristiche farebbe salire la squadra, ma andrà valutata la sua condizione fisica che in estate ha avuto alti e bassi. Insomma si cerca il sostituto del nigeriano però le idee non mancano.

La Redazione