Corbo: “De Laurenentiis non lasci solo Insigne al centro della scena”

Il Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica parla della vittoria del Napoli contro il Venezia: “La trattativa con Insigne è questione seria ed irrisolta. Nessuno può imporgli di firmare quello che la società non può dopo i 156 milioni di ingaggi per il flop dell’anno scorso… Ma c’è uno stile diverso per evitare l’impopolarità. I tagli non si annunciano né si minacciano. Si spiegano. Magari parlando con Insigne, se non da padre a figlio, ma da datore di lavoro garbato che sa discutere con il dipendente, fino a convincerlo. Aurelio De Laurentiis quest’anno si riconosce meno che mai. È imprenditore di straordinaria intelligenza, le sue visioni hanno creato l’unica grande società di una metropoli con metodi familiari ed economia modello in Italia e forse in Europa, perché deve porsi sempre in antitesi a qualcuno? Lorenzo Insigne ama il Napoli almeno quanto il suo presidente, e l’ha dimostrato da eroe popolare. De Laurentiis non lo lasci da solo al centro della scena. Gli stia accanto. Ancora prima che un nome sul libro paga, è una bandiera. Altri club ne avessero una anche loro”.