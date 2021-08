Calciomercato – Il capitano può diventare un’opzione per gli ultimi giorni di mercato

Oltre al sempre più probabile arrivo di Andrea Belotti, l’Inter potrebbe chiudere anche un secondo colpo in attacco. Il nome, per il quotidiano, potrebbe essere quello di Lorenzo Insigne: il capitano del Napoli può diventare un’opzione per gli ultimi giorni di mercato, con un profilo come Matias Vecino che potrebbe rientrare nell’operazione come parziale contropartita tecnica. Gli altri nomi in tal senso sono quelli di Gianluca Scamacca del Sassuolo e Luka Jovic del Real Madrid.

Fonte: tuttosport.it