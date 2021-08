Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex attaccante Emanuele Calaiò, analizzando la reazione di Osimhen che gli è costata il rosso: “Già l’anno scorso ha preso dei cartellini, un attaccante deve avere la lucidità in alcuni momento e stare tranquillo. E’ quella la differenza con i campioni. detto questo secondo me è eccessiva l’espulsione, non andava espulso anche se il comportamento non è stato idoneo, ma abbiamo visto ben di peggio. Lui s’è visto abbracciato, l’ha solo spinto per scrollarselo, ma non c’è stata violenza, non è stato uno schiaffo. E’ venuta istintiva la spinta, sarà capitato anche a me di spingere un difensore quando parte il pallone”.