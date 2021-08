AdL non cambia idea sul prezzo. Manolas e Raiola non sono d’accordo

L’Olimpiacos e Manolas si sono stretti la mano virtualmente da più di una settimana, anzi il difensore, per venire incontro al club ellenico è disposto a ridursi l’ingaggio, pur di tornare in patria. Dov’è l’ostacolo? De Laurentiis è inflessibile sul prezzo, chiede 15 milioni, non di meno, per cedere l’ex Roma. Questo porta inevitabilmente frizioni con Manolas ma anche con il suo agente Mino Raiola. La cessione del greco alleggerirebbe il tetto ingaggi e porterebbe soldi alle casse sociali del club azzurro. Prima però bisogna accontentare il presidente dei partenopei, come riporta il CdS, poi si andrà ad investire sul mercato.

