A. Giordano, giornalista: “La fascia resta lì fin quando lui sarà al Napoli”

A Radio Marte è intervenuto Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport: “Insigne? Non credo ci siano aggiornamenti per il momento e non ce ne saranno nell’immediato. Non estremizzerei sul fatto di non amare la maglia se non rinnova. Deve restare il capitano? La fascia resta lì fin quando lui sarà il capitano del Napoli. Ma se non ci sarà più non sarà solo colpa sua o non si tratta di una vera colpa. Mi sembra si voglia per forza cercare un capro espiatorio, ci si può lasciare anche senza fare drammi, senza scendere nella retorica del matrimonio o della maglia che è una sola. Ci sono ragionamenti da fare che non conosciamo.”

Antonio Giordano ha poi aggiunto: “Non mi sembra sia cominciato benissimo il campionato di Osimhen che deve gestirsi, come ha detto anche Spalletti. Però quella è una manata, non c’è un gesto violento. Ho visto brutte cose già. Non faccio dietrologia ma ho già visto brutte cose. Io voglio solo afferrare il senso delle cose: era calcio di rigore dello Spezia o no, prima di quello per il Cagliari? Io non voglio credere alla malafede, mi devo sforzare. Però ci sono arbitro, guardalinee e VAR: il contatto c’è o non c’è.

Fonte: Radio Marte