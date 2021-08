Subito guai per la Juve in vista della sfida al Maradona

E’ un ex obiettivo del Napoli, il giovane attaccante Kaio Jorge, che ha preferito vestire la maglia della Juve, ma sono già guai per lui. Il giocatore infatti ha subito un infortunio muscolare durante l’allenamento di oggi, ed i tempi di recupero non sono stati ancora stabiliti, come si evince dal comunicato della società bianconera.

“A causa di un problema muscolare riferito al termine dell’allenamento odierno, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del retto femorale della coscia sinistra. Tra 10 giorni sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero”.