SERIE A – Napoli-Venezia 2-0, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli ha esordito davanti ai suoi tifosi contro il Venezia, finalmente con il calore della sua gente dopo un anno e mezzo. L’inizio è aggressivo degli azzurri, manca la mira con Osimhen e Politano trova il portiere avversario che gli sbarra la strada. Poi l’ingenuità clamorosa di Osimhen che costa il rosso diretto. Nella ripresa accade di tutto. Insigne sbaglia il rigore, ma ne ha un altro e stavolta con carattere non lo fallisce. La gara resta in bilico, palo degli ospito con Forte. Il raddoppio nasce dallo spunto di Lozano e poi Elmas supera l’estremo difensore dei lagunari. l triplice fischio regala un successo che da morale in vista del Genoa al “Luigi Ferraris”. Ecco le sfide della sfida dello stadio Diego Armando Maradona.

Top

Di Lorenzo 6,5 – In un match non semplice, dove il Napoli ha fatto fatica a trovare la via della rete, il terzino destro ha dimostrato come sempre grande sagacia. Bene a difendere le incursioni avversarie e da un suo spunto si procura il secondo rigore. Come sempre decisivo quando conta.

Koulibaly 7 – Il K2 azzurro è una roccia, davvero insuperabile, sia in velocità che nel gioco aereo. Strepitoso nel primo tempo su Forte. Davvero un muro anche nella ripresa e salva nel finale la palla che poteva riaprire la gara.

Mario Rui 6,5 – Il laterale mancino ha giocato una gara più che tranquilla, senza patire gli avversari. Bene in fase difensiva e da un suo spunto nasce il primo rigore. Se trova continuità sarà certamente confortante.

Lobotka 6,5 – Il centrocampista slovacco era molto atteso, alla prima da regista davanti alla difesa. Riesce a fare da schermo e non soffre. Nel finale bene nei recuperi e contrasti e sfiora la rete a giro. Davvero molto positivo

Elmas 7 – Il macedone era stato promosso in estate da Spalletti, bene nel pre-campionato, compreso la rete contro l’Ascoli. Contro il Venezia entra in un momento non facile, ma lotta come un gladiatore. Segna la rete della sicurezza con un diagonale preciso.

Insigne 6,5 – Di per se la gara del capitano non è stata delle migliori, se si esclude il passaggio per Politano, i suoi soliti. Il voto è per il carattere che ha avuto nel calciare il rigore con una freddezza unica dopo aver fallito il primo. Dopo tanta sicurezza, insomma il capitano.

Flop

Fabian Ruiz 4,5 – In una partita dove il Venezia ha giocato con un pressing alto e non solo, lo spagnolo ha sofferto i ritmi degli avversari. Spesso impreciso e troppo lento in avanti. Sbaglia i passaggi e un colpo di tacco troppo sufficiente. Davvero un pessimo inizio.

Osimhen 4,5 – Il nigeriano aveva iniziato la gara con il piglio giusto. Bene a pressare il portiere avversario, dove sfiora la rete. Un altro paio di conclusione, dove manca anche la fortuna. Poi davvero un ingenuità davvero grossa che gli costa il rosso. Il tipo di fallo potrebbe costargli due giornate minimo. Giusto l’agonismo ma serve calma e non cadere nella provocazioni.

A cura di Alessandro Sacco