SERIE A – Cagliari-Spezia, formazioni ufficiali. Semplici punterà su Pavoletti. Diverse defezioni per i liguri

Questo pomeriggio alla “Sardegna Arena” si giocherà la sfida di campionato, valevole per la prima giornata, tra il Cagliari e lo Spezia. Per i sardi in attacco spazio a Joao Pedro e Pavoletti. Diverse defezioni per i liguri, ben 16, ma in campo il giovane Colley.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Hristov, Erlic, Nikolaou; Amian, Maggiore, S. Bastoni, Ferrer; Verde, Gyasi, Colley. All. Thiago Motta

La Redazione