Serie A/ Cagliari-Spezia 2-2: Partita vivace alla Domus arena!

Dopo un primo tempo all’insegna delle emozioni. ecco la sintesi del secondo tempo:

Al 47esimo, Nandez se ne va sulla fascia e crossa basso, Pavoletti impatta ma la sfera esce di 1 metro. Al 58esimo, lo Spezia trova il raddoppio, con la rete di Bastoni che insacca dopo un ottimo cross basso in area di Amian Adou. Neanche il tempo di esultare e al 62esimo, Joao Pedro accorcia le distanze con un tiro dai 20 metri. Al 64esimo, incredibile Zoet esce e atterra Pavoletti. Dal dischetto Joao Pedro non sbaglia. In 3 minuti il Cagliari ha pareggiato! Al 75esimo, Colley si libera e scarica un potente tiro dalla distanza, Cragno blocca in due tempi. Al 77esimo, goal annullato a Mraz per fuorigioco di Adou, autore del passaggio. Al 93esimo, lo Spezia prova a vincerla ma la sua conclusione di Bastoni dai 20 metri è docile e viene disinnescata. Dopo 5 minuti di recupero e terminato il match.

Partita molto vivace, si può dire che il primo tempo più Spezia e nel secondo più Cagliari. Da sottolineare la pessima prestazione di Zoet e l’ottima gara di Joao Pedro

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz ( 63′ Zappa ), Godin ( 74′ Ceppitelli ), Carboni ( 85′ Lykogiannis ); Nandez, Marin, Strootman, Deiola ( 63′ Pereiro ), Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti ( 85′ Simeone ). All. Semplici

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Hristov, Erlic, Nikolaou; Amian, Maggiore, S. Bastoni, Ferrer ( 85′ Vignali ); Verde ( 69′ Mraz ), Gyasi, Colley. All. Thiago Motta

Ammonizioni: 14′ Bastoni (S), Nikolaou 45+2′ (S), 66′ Gyasi (S), 79′ Zappa (C), 81′ Strootman (C)

Marcatori: 6′ Gyasi (S), 58′ Bastoni (S), 62′ e 64′ Joao Pedro (C)