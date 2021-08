Serie A/ Cagliari-Spezia 0-1 (1T): Spezia avanti, ma il Cagliari c’è!

Questa sera alle 18:30, è andato in scena il match Cagliari-Spezia, valido per la prima giornata di Serie A 2021/22; ecco le formazioni ufficiali e il commento del match:

Al minuto 6′, lo Spezia è passato in vantaggio grazie alla rasoiata di Gyasi, dopo l’uno-due con Verde. Al 12esimo, Verde di punizione calcia di poco alto. Al 20esimo, Maggiore allarga per Verde che conclude in porta, trovando la parata di Cragno. Al 24esimo, Cagliari pericolosissimo con Walukiewicz, che dopo una respinta errata di Zoet, ha calciato alto. Al 30esimo, Deiola dagli sviluppi di un corner calcia, ma la sua battuta viene respinta da Zoet. Al 41esimo, dagli sviluppi di un corner Joao Pedro spizza trovando però la presa sicura di Zoet. Due minuti dopo ancora il brasiliano dai 30 metri, ma il portiere dei liguri si distende e devìa in angolo. Dopo due minuti di recupero termina il primo tempo!

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Hristov, Erlic, Nikolaou; Amian, Maggiore, S. Bastoni, Ferrer; Verde, Gyasi, Colley. All. Thiago Motta

Ammonizioni: 14′ Bastoni (S), Nikolaou 45+2′ (S)

Marcatori: 6′ Gyasi (S)