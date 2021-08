Osimhen rischia la “squalifica pesante”, ma non c’è violenza…

E’ un rosso diretto, fiscale, probabilmente, ma pur sempre una sanzione da regolamento. “L’espulsione di Osimhen, per quanto supportabile dal VAR (lo sarebbe stato anche al contrario) è molto fiscale“. Scrive il Corriere dello Sport, che analizza l’espulsione rimediata dall’ attaccante nigeriano ad opera di Aureliano durante Napoli-Venezia: “Si libera di Heymans con foga eccessiva, girandosi e mollando non un pugno ma una manata (a mano aperta, attenzione) all’avversario, sulla faccia. L’arbitro in campo evidentemente ha avuto la percezione (piuttosto gonfiata) di un gesto violento e l’ha espulso. Così il nigeriano rischierebbe tre giornate, ma di violento c’è poco o nulla: proprio la mano aperta (e non chiusa a pugno, differenza sostanziale e non sollo formale) lo testimonia. Un turno è più che sufficiente…”.