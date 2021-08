Ora sì che Insigne ha messo in difficoltà il presidente!

E’ stato il protagonista della serata. Dal dischetto, nel bene e nel male, dimostrando di avercela, la personalità. Mette in difficoltà De Laurentiis, Lorenzo Insigne, perchè evidenzia, semmai ce ne fosse bisogno, quanto sia il Napoli ad avere bisogno del proprio capitano. Grinta, determinazione, reazioni giuste al momento giusto. Anche cori dopo l’errore dal discetto per il Magnifico. Non lo si è visto spesso. Insigne vuole il Napoli, Spelletti vuole Insigne e ADL? Ne scrive anche la Gazzetta dello Sport: “un Insigne sempre più protagonista in campo e che mette in seria difficoltà De Laurentiis per il rinnovo di contratto. Insigne vuole restare nella sua città e ci mette cuore e anima in tutto quello che fa in campo. E non a caso nel finale Spalletti gli concede sostituzione e standing ovation, anche questo un messaggio per il presidente.”