Napoli-Pjanic, dopo Spalletti il prossimo passo sarà il club azzurro

Il Napoli e il “sogno” Pjanic, proseguirà anche nei prossimi giorni, per capire realmente la fattibilità. Mister Luciano Spalletti che ha allenato il bosniaco a Roma, gli ha telefonato, chiedendo la disponibilità del giocatore. Anche il Barcellona, tiene ai margini il centrocampista anche ex Juventus, potrebbe dare una grossa mano, pagando buona parte dell’ingaggio. Il prossimo passo ovviamente dovrà essere il club azzurro per accontentare il suo allenatore. Naturalmente trattandosi di Pjanic, la concorrenza non manca e viene dal nostro campionato, i bianconeri ma anche la Fiorentina. Nei prossimi giorni si conosceranno le reali intenzioni e se questa trattiva avrà o meno un seguito.

La Redazione