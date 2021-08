Martone, giornalista: “Ieri il Napoli ha dimostrato di essere una squadra di carattere”

Marco Martone, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live. “Ieri il Napoli ha dimostrato di essere una squadra di carattere, si è trovato nelle condizioni per vincere tra espulsioni e rigore sbagliato. Ha vinto con merito una partita non facile. Il giudizio su ieri non può prescindere dal giudizio su come era messo ieri il Napoli e nonostante tutto il Venezia ha tirato una sola volta in porta. Tornelli? Ho avuto notizie di più persone che sono andate e mi hanno segnalato disagi, spero sia uno scotto da pagare per stavolta e che tutto possa migliorare. Ieri avevo paura che la squadra potesse essere accolta con diffidenza, invece la squadra è stata sostenuta dal primo all’ultmo momento”.