Leadership, carica e coraggio: Insigne insegna come si fa!

Forse fuori dal campo qualcosa lo preoccuperà, qualcuno potrà dirgli qualcosa, ma sul terreno di gioco parla solo ed esclusivamente, Lorenzo Insigne. E parla la sua lingua, una lingua che fa bene al Napoli. Contro il Venezia è stato senza dubbio uno dei migliori e tutti gli organi di stampo gli hanno concesso merito, come il suo allenatore, nonostante il pri o errore dal dischetto. 7 il voto che troviamo sul Corriere dello Sport: “110 come i suoi gol azzurri e la lode per la personalità e la freddezza che sfodera al secondo tentativo dal dischetto in 6 minuti. Dopo un errore che stona con la sua classe. Capita. Fa l’esterno e il falso nueve raccogliendo ovazioni dall’inizio alla fine”. Stesso voto nelle pagelle targate TMW: “Calamita palloni, è un riferimento per questa squadra e sa di esserlo.” “È uno che insegna agli altri come si fa”, dice di lui Spalletti nel pre-partita. Dalle parole ai fatti, perché dopo l’espulsione di Osimhen è lui a suonare la carica ai compagni e al pubblico sugli spalti. Leadership e soprattutto coraggio, che abbonda sul penalty trasformato dopo l’errore dal dischetto”.

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5