La moviola di Edmondo Pinna – Osimhen, rosso fiscale. Netti i due rigori

FISCALITA’

All’ennesima trattenuta e all’ennesimo contatto, in area del Venezia, Osimhen si libera di Heymans con un foga eccessiva, girandosi e mollando non un pugno ma una manata (a mano aperta, attenzione) all’avversario, sulla faccia. L’arbitro in campo evidentemente ha avuto la percezione (piuttosto gonfiata) di un gesto violento e l’ha espulso. Così il nigeriano rischierebbe tre giornate, ma di violento c’è poco o nulla: proprio la mano aperta (e non chiusa a pugno, differenza sostanziale e non sollo formale) lo testimonia, speriamo che lo stesso Aureliano non perseveri. Un turno è più che sufficiente….

RIGORI

Assegnati due rigori: braccio aperto di Caldara (già ammonito, ma sui cross non c’è mai giallo a meno che non sia azione importante certa) su cross di Mario Rui e braccio destro largo di Ceccaroni su tiro di Di Lorenzo, in entrambi i casi Aureliano assegna lui il penalty.

VAR: Di Paolo 6

Sull’unico episodio (Osimhen) ha le mani legate.

Fonte: CdS