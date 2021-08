La Fiorentina vicina all’accordo con Torreira. Libero Amrabat, può avvicinarsi al Napoli

Il mercato del Napoli potrebbe prendere prendere una piega inaspettata in visione Amrabat. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Fiorentina sarebbe ad un passo da Lucas Torreira, che sembra aver sciolto le riserve e aver detto al suo club, l’Arsenal, di voler ritornare in Italia. La formula è quella del prestito, a 1,5 milioni, con obbligo di riscatto a 15 milioni per il cartellino, Con Torreira a disposizione di Italiano, la Fiorentina di fatto libera Amrabat che il Napoli sta inseguendo e che vorrebbe portare in azzurro.