Koulibaly blinda Insigne: «È concentrato sulla squadra»

«Mi fa piacere avere la fascia da capitano, ma è di Insigne che è molto importante per noi». Kalidou Koulibaly mette subito le cose in chiaro e al termine di Napoli-Venezia ringrazia il numero 24 azzurro. «Oggi ci ha aiutato tanto, ha corso come un pazzo in avanti, so che si parla molto del contratto ma lui è concentrato su di noi e noi vogliamo tenercelo».

La novità è in panchina. «Spalletti è stato molto bravo dall’inizio, non ha voluto cambiare tutto quanto già c’era: sin dall’inizio ci ha spiegato che c’era qualcosa di buono e ha aggiunto il suo credo» ha continuato a Dazn. «Proviamo a giocare la palla un po’ di più, sta continuando il lavoro di Gattuso: ci ha sempre detto che non voleva cancellare tutto ma continuare il lavoro fatto fin qui».

Tratto da mattino.it