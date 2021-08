Il Napoli attende sempre “segnali” dalla Grecia per Manolas

Il mercato estivo del Napoli è inevitabilmente condizionato dalle uscite e in questo caso dal difensore Kostas Manolas. Il giocatore ieri è sceso in campo contro il Venezia, meritando la sufficienza, per sicurezza e non solo. Ovviamente c’è sempre l’Olimpiacos, come riporta il CdS, che dovrà formulare ancora l’offerto al club azzurro e che chiede intorno ai 15 milioni. Il giocatore darebbe una mano per quanto concerne l’ingaggio che si aggira intorno ai 15 milioni. Nei prossimi giorni se ne saprà di più e se arriverà eventualmente la proposta economica dalla Grecia, per poi andare a bomba sul mercato.

La Redazione