A pochi chilometri e a pochi minuti di distanza, stesso curioso destino per i fratelli Insigne. Lorenzo ha fallito il primo rigore (12’ st) ma ha fatto centro sul secondo penalty calciato (17’ st). In Benevento-Alessandria, invece, Roberto si è fatto parare il possibile 1-1 da Pisseri che però si era mosso in anticipo: il Var fa ripetere, anche Roby insiste per battere ancora e fa centro. Fointe: CdS