[Foto] Il VAR doveva sanzionare il rigore per il Napoli e non l’espulsione

La prima giornata di Serie A del nuovo campionato 2021/2022 non comincia bene per gli Arbitri ed i loro assistenti, compreso il VAR. Ben 7 espulsioni tra le partite di sabato e domenica.

Ma l’espulsione diretta di Osimhen è quella che fa più discutere. L’espulsione in sè è giusta in quanto il fallo di reazione è sanzionato con l’espulsione, e l’arbitro Aureliano è giusto che abbia estratto il rosso all’attaccante azzurro. Ma nell’attimo che precede l’espulsione (vedi Figura 1), l’attaccante è trattenuto dal difensore del Venezia. Le mani che lo trattengono non gli permettono nessun tipo di movimento; nelle immagini video si vede meglio che Osimhen cerca di indietreggiare per prendere posizione ed elevarsi per colpire di testa; ma non può farlo in quanto la mano dietro la schiena prima e poi sul collo glielo impediscono, così in un gesto di stizza l’attaccante azzurro si “ribella”, reagendo con una manata in viso, ed essendo giustamente espulso.

Il VAR poteva e doveva intervenire per questa trattenuta, infatti la regola 12 del regolamento AIA (Associazione Italiana Arbitri), scrive così:

“Un calcio di punizione diretto è parimenti assegnato se un calciatore commette una delle seguenti infrazioni:

– un fallo di mano;

– trattiene un avversario;

– ostacola un avversario venendo a contatto con lui;

– sputa o morde….”

Nel caso specifico di Osimhen così come successo in passato ed in altre partite le trattenute in area erano subito richiamate all’attenzione del VAR all’arbitro di gara. In questo caso sembrerebbe che il VAR Di Paolo e l’Assistente VAR Peretti, non hanno proprio visto questa trattenuta. Sarebbe il caso che venisse chiarificato una volta per tutte questo tipo di contatti se sono leciti o illeciti, così da non fondare nessun dubbio per il prosieguo del campionato. Inoltre potrebbe essere oggetto di ricorso per un eventuale squalifica, se il giudice sportivo dovesse sanzionare l’attaccante azzurro per più di una giornata.

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta

