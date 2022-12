ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – N. Crisano (d.s. Napoli): “Contro l’Inter non dovrà mancare la foga agonistica. La serie A? Sarà il nostro scudetto”

Da questo sabato inizia ufficialmente il campionato di serie A femminile, dove si preannuncia avvincente e incerta in testa e in coda. Tra le squadre c’è grande curiosità sul Napoli di Pistolesi che ha certamente voglia di fare un campionato diverso ed evitare inutili apprensioni. Ilnapolionline.com ha intervistato il d.s. del club azzurro Nicola Crisano.

Per il Napoli femminile, quant’è importante aver creato delle collaborazioni di mercato con Inter, A.s. Roma e Fiorentina? “Direi molto importante, perché il Napoli ha potuto attingere da questa sessione di mercato elementi giovani per far crescere la squadra. Nel club sono arrivato ad Ottobre scorso e non era semplice ribaltare la classifica. Dal club ho avuto carta bianca, per lavorare con le mie idee e fortunatamente abbiamo raggiunto l’obiettivo della salvezza. Questa stagione dovremo cercare di evitare gli errori commessi il campionato scorso e farlo sin dalla prima giornata”.

Restando in tema mercato, c’è più il rammarico per il mancato arrivo di Valeria Pirone, oppure di Tatiana Bonetti? “Non parlerei proprio di rimpianti. Nel caso di Valeria Pirone non avremmo voluto riportarla da noi, ma evidentemente non è così legata ai nostri colori sociali. Il presidente Lello Carlino ha espresso il suo pensiero in un’intervista la scorsa settimana. Su Tatiana Bonetti dico che siamo stati il primo club a contattarla, era un’opportunità di mercato. Si è inserita l’Inter e alla fine la ragazza, essendo lombarda ha fatto questa scelta. Peccato da un lato ma pensiamo di aver allestito una squadra competitiva”.

Entro inizio Settembre ci sarà un po’ di “Sole” nel Napoli femminile? “Noi l’aspettiamo quanto prima, visto che i documenti sono stati firmati. Per noi Soledad Jaimes sarebbe la ciliegina sulla torta e completerebbe con Deppy un attacco davvero molto forte. Oggi la ragazza scenderà in campo per una sfida di Coppa, comunque andrà finirà il percorso con il Santos e verrà da noi. Comunque siamo contenti perché era la calciatrice che ci serviva per il reparto d’attacco”.

Nei test amichevoli contro A.s. Roma e Lazio, si è già vista la mano di mister Pistolesi. Buoni segnali in vista del campionato? “Devo essere sincero, non conoscevo il mister, prima di vederlo da vicino. Ha dimostrato di avere grandi qualità tecniche ed ha fatto un ottimo lavoro. Il pre-campionato ha confermato quanto sto dicendo e sono certo che lo dimostrerà in campionato con la squadra. Il nostro scudetto è il nono posto, ovvero restare in massima serie e vogliamo sin da sabato dare un segnale importante”.

Quest’anno si giocherà per la prima volta nella storia il derby contro il Pomigliano. Quali le sensazioni per un match che sarà molto atteso. “Noi e il Pomigliano siamo amici, a livello di club e non solo, perciò sarà bello sfidarci per la prossima stagione. Essendo un derby, sarà una sfida molto sentita e quindi mi auguro che sia una sfida avvincente e come si dice in questi casi, che vinca il migliore”.

Sabato sera ci sarà l’esordio contro l’Inter di coach Rita Guarino. Cosa non dovrà mancare contro le nerazzurre? “Per noi certamente non sarà un esordio dei più facili. L’Inter ha un ottimo organico, un coach molto esperto e preparato, per noi non sarà facile. Detto questo, non dovrà mancare la foga agonistica, metterci quel qualcosa in più per poter sopperire alle difficoltà e poter partire con il piede giusto”.

Infine ti vorrei chiedere su Spalletti, allenatore che contro il Venezia ha saputo trovare le soluzioni tra mille difficoltà. “Mister Spalletti non lo scopriamo oggi, è un tecnico esperto e sa il fatto suo. Osimhen è stato molto ingenuo e non è la prima volta che cade in questo errori. Lui potenzialmente è davvero in gamba, può esplodere, ma deve contenere la sua ira. Insigne? Se non rinnova sarebbe una grande sciocchezza, lui anche ieri sera ha confermato di essere un leader. Per me De Laurentiis deve fare la mossa giusta per accontentare la piazza”

Intervista a cura di Alessandro Sacco

