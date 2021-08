Del Genio: “Osimhen deve stare calmo, era destinato a fare almeno due gol”

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio per commentare la gara degli azzurri col Venezia: “Nel secondo tempo c’è stata più intensità e qualità, nel primo forse c’è stato un contraccolpo sull’espulsione. Aureliano può aver sbagliato, non possiamo fare nulla, ma sul giocatore possiamo fargli capire che era il migliore in campo, era destinato a fare 2 gol e vincere 4-5 a 0. Rosso? Dipende dagli arbitri, non possiamo sapere come si sono svegliati, possono tranquillamente dare anche il giallo, ci sono casi analoghi, ma bisogna andare sul ragazzo, che deve canalizzare le sue qualità. Non può rischiare l’ammonizione o di farsi male ad ogni azione, le partite deve viverle più serene perché è nettamente il più forte in campo”.