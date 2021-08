Corbo: “Insigne accetta il rischio forse più pesante della carriera”

Il giornalista Antonio Corbo di Napoli-Venezia nel suo editoriale per il quotidiano Repubblica: “Spalletti deve aver pensato ad una macumba. Ma non cede allo sconforto. C’è tanto calcio dietro la sua panchina. Non si oppone a Insigne quando viene concesso il secondo rigore in una atmosfera di ampia disperazione e flebile ottimismo. Gli applausi li merita davvero: Insigne accetta il rischio forse più pesante della sua carriera. Ha forza, ed è gol. Spalletti aspetta il primo per creare il secondo con un doppio cambio: dentro Gaetano e Lozano, che premia la gestione tattica di un allenatore vero”.