Codacons contro DAZN, il comunicato in seguito alle polemiche

Sia nella prima giornata di campionato, che ieri, nella seconda, sono state tantissime le lamentele e le polemiche riguardanti la visione delle partite con DAZN. Il Codacons ha emanato un comunicato ufficiale in merito per salvaguardare i diritti dei consumatori.

“Il lupo perde il pelo, ma non il vizio: DAZN continua a registrare problemi e disservizi. Un flusso di proteste e segnalazioni iniziati nella gara inaugurale della stagione 2021/2022 tra Inter e Genoa per poi continuare con Udinese-Juventus giocata nel tardo pomeriggio di ieri. La prima giornata di campionato trasmessa dal broadcaster ha creato polemiche e lamentele da parte di migliaia di utenti. In tanti hanno riscontrato problemi di connessione e le foto diffuse in rete non lasciano dubbi in merito”.