Centrocampo – Entra e incide Elmas. Non sufficienti Fabian e Lobotka

5,5 Fabian Ruiz – Qualche pallone perso, ma da interno destro di centrocampo regala buone sensazioni, andando a recuperare diversi palloni, anche se non riesce a presentarsi pericolosamente negli ultimi metri. Con gli spazi che là nel mezzo gli concede la mediana veneziana doveva avere più coraggio.

5,5 Lobotka – Approccio alla gara difficile, tanti i richiami di Spalletti per lui. E tutti sacrosanti. Si fa irretire dal fraseggio veneto, soprattutto dopo l’inferiorità. Playmaker metodico senza il pizzico di genio che servirebbe per far correre la palla in verticale oltre il muro veneto, la sua prova è da rivedere.

6 Zielinski – Parte interno di centrocampo, si accende in modo non sempre dirompente, ma riesce sempre ad esser pericoloso. Esce poco prima dello scadere della prima frazione per un infortunio muscolare, facendo a Spalletti il secondo regalo ben poco gradito della serata.

6,5 Elmas – Entra al 35’ e si piazza all’esterno del 4-4-1 che Spalletti disegna per fronteggiare l’inferiorità numerica. E lui è agile assai anche se qualche volta un po’ sbadato nella gestione delle ripartenze. Trova il gol in una percussione e con una azione insistente che ne descrive anche il carattere. È uno degli assi nella manica.

Fonte: Il Mattino