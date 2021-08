Attacco – Politano, tanto sacrificio in difesa

Osimhen 4 – Heymans lo asfissia e lui si produce in una manovra che comincia come una classica spinta da centro area e poi culmina in un colpo ad altezza collo con la mano aperta. Un gesto di stizza piuttosto ingenuo che Aureliano punisce con un’espulsione francamente molto fiscale. Che Osi voglia spaccare il mondo, come dimostra dannandosi sin dai primi istanti, è una splendida notizia per il Napoli: detto questo, deve imparare in fretta a dosare e a gestirsi.

Insigne 7 – 110 come i suoi gol azzurri e la lode per la personalità e la freddezza che sfodera al secondo tentativo dal dischetto in 6 minuti. Dopo un errore che stona con la sua classe. Capita. Fa l’esterno e il falso nueve raccogliendo ovazioni dall’inizio alla fine.

Politano 6 – Tanto sacrificio difensivo.

Fonte: CdS