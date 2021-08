Attacco – Osimhen? Ma cosa combini. Insigne che carattere

6 Politano – Bravo a supportare Di Lorenzo su Di Mariano, si vede con meno continuità in fase offensiva. Diventa l’uomo tattico di Spalletti dopo che il Napoli viene ridotto in dieci, rende gli azzurri un 4-4-1 in fase di non possesso ed un 4-3-2 quando il pallone è degli azzurri. Corre fino alla fine.

4 Osimhen – La corda della pazzia. Indemoniato per venti minuti,. Aggredisce chiunque, soprattutto Maenpaa, sfiorando il gol tre volte. Ma poi aggredisce, sul serio, Heymans. Ma che gli salta per la testa? Colpo plateale, meno violento di quello che può sembrare. Ma non ha senso rischiare così senza un briciolo di logica.

7 Insigne – Ogni volta che rincula per dettare, ci scappa un’idea. Sbaglia il primo rigore, non certo il secondo. Filtra gran parte dei palloni offensivi, molto reattivo. Il pallone per Politano a metà frazione, con un timing gustoso, ha ricordato quando quella sfera aveva i giri contati per Callejon. Prima punta senza Osimhen. Alto livello.

Fonte: Il Mattino