Approfondimento e grafici A. Pisciotta – Elmas il migliore in campo

Approfondimento su Elmas centrocampista del Napoli, durante la partita del 22 agosto 2022, disputata al “Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta, contro il Venezia finita per 2a0.

Tocchi e Passaggi del centrocampista

Il centrocampista azzurro ha disputato una gara davvero imponente ieri il ragazzo classe 1999, che compirà 22 anni il prossimo 24 settembre, già nel precampionato aveva dato dimostrazione di poter essere a disposizione di Spalletti.

Ne abbiamo parlato il 16 agosto scorso clicca qui per il link.

Se l’anno scorso gli è servito per avere un primo impatto con il campionato, infatti ha giocato sempre pochi minuti per partita (l’unica partita con 90 minuti è quella persa 2a1 contro il Genoa il 6 Febbraio 2021 ndr). Quest’anno il macedone sembra avere una marcia in più già dal precampionato. Infatti ieri subentrato al posto di Zielinski al 35esimo del primo tempo, il macedone ha avuto un impatto importante sulla gara, sigillando la buona prestazione con il goal del 2a0 definito.

Il centrocampista ha fatto 29 tocchi del pallone su un totale di 602, ed 12 passaggi su un totale di 560 degli azzurri. E’ risultato il miglior in campo con una media voto di 7,98 su 10.

Conclusioni dell’approfondimento

Il centrocampista si sta mettendo sempre più in mostra, già durante gli europei ha fatto quello che poteva, poi durante il ritiro estivo ha dimostrato a mister Spalletti di poter contare su di lui. Un ragazzo che riesce a compiere entrambe le fasi sia di possesso che di non possesso in maniera egregia, certo è pur vero che qualche palla la perde ancora ma può solo migliorare. Spalletti ci ha creduto fin da subito in lui e durante il precampionato ad una domanda di un tifoso il mister lo ha definito un “Campione, versatile ed eccezionale”. Certo è che avrà ancora tempo per dimostrare a pieno le sue qualità, ma ieri in campo si sono già viste la corsa e la resistenza, oltre che il tiro da fuori area.

Premi qui per seguire altre notizie sul Napoli

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta

RIPRODUZIONE RISERVATA ®