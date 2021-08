Anche il Napoli in corsa per Ahmedhodzic. Tutto dipende dalla cessione di Manolas

Ultimi giorni di mercato anche per il Napoli, che pare sia di nuovo in corsa per il centrale Anel Ahmedhodzic del Malmo, oltre alla Lazio e all’Atalanta.

Come riporta il Corriere dello Sport, per portarlo in azzurro ci vogliono 4 milioni di euro e il suo acquisto da parte del Napoli è condizionato dalla cessione di Manolas. Se il greco accetterà l’offerta dell’Olympiacos, Giuntoli proverà ad accelerare per il difensore di origine bosniaca.

TuttoNapoli.net